Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'ampia intervista concessa ai microfoni di Fiorentina Weekly, dove è tornato a parlare anche delle ultime sfide affrontate contro Verona, Sassuolo e Juventus.



'C'è molta rabbia per i risultati ottenuti perche abbiamo fatto delle prestazioni di alto livello. Abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti ad ottenere i risultati che speravamo e che meritavamo di fare. Stiamo facendo un calcio molto bello, propositivo e, se continuiamo a giocare così, sono sicuro che non ci saranno problemi e i risultati arriveranno'.