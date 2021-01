Tra le tante e meravigliose tifose della Juventus nel vasto panorama di Instagram, il social network del momento, non manca di farsi notare la meravigliosa Milena Munteanu, giovane appassionata di calcio, in particolare a colori bianconeri, di Piacenza. Qualche giorno fa la bellissima Milena ha fatto impazzire i suoi follower, che ha quasi raggiunto 16mila followers, con tre scatti da urlo in cui veste la maglia della sua squadra del cuore.



Scopriteli, insieme a tutti gli altri, nella nostra gallery dedicata: scorri in basso, troverai anche lo scatto in maglia Juve!