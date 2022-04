Siamo arrivati alla vigilia del prossimo impegno di campionato per la Juve che, deve ancora sbollire la rabbia per quanto avvenuto nel Derby d'Italia contro l'Inter. I bianconeri andranno a fare visita al Cagliari di Mazzarri, con Max Allegri che è ancora alle prese con la formazione da schierare in terra sarda. Chi ci sarà sicuramente è Paulo Dybala che, come dichiarato anche dall'allenatore livornese durante la conferenza di oggi, attualmente ha come unico pensiero solo quello di concludere al meglio questa stagione e di non distogliere l'attenzione dall'obiettivo: 'Tutti i giocatori devono dare il loro contributo per arrivare in Champions il prossimo anno e andare a giocarci una finale di Coppa Italia, indipendentemente da che uno rimanga o vada via. Abbiamo giocatori in scadenza di contratto e siamo tutti in ballo. Dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo'.



TRA TORINO E MILANO - Ma è inevitabile sia per l'argentino che per i tifosi non pensare anche a quello che accadrà tra un paio di mesi circa e forse, la Joya una mezza idea se la sarebbe anche fatta. Stando ai rumors di queste ultime settimane infatti, la volontà del giocatore è quella di restare in Italia, con l'Inter che sembrava l'unica candidata per aggiudicarsi il cartellino. Ma nelle ultime 48 ore il vento che tirava a Milano verso la Pinetina, pare aver cambiato rotta improvvisamente, con le correnti che spingono anche in direzione Milanello. Insomma, sarà vera e propria bagarre tra le due milanesi pur di arrivare a Dybala ma nel frattempo, c'è chi ancora continua a sognare in un rinnovo con Madama, come si evince dai social, dove la maggior parte dei tifosi juventini crede ancora nella permanenza. E' vero, da qui a fine agosto tutto potrebbe accadere e chissà che un finale di stagione esaltante non possa rimescolare le carte in tavola, ma la possibilità di assistere ad un prolungamento dei rapporti tra il numero 10 e la Juve, ad oggi è pari allo zero.