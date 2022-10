C'è apprensione in questi minuti per il difensore delPablo, rimasto coinvolto in una violentaavvenuta nel tardo pomeriggio di oggi alle porte di. Secondo quanto ricostruito dal tg di La7, il responsabile sarebbe un uomo di 46 anni affetto da disturbi psichici, che avrebbe rubato un coltello dagli scaffali di un supermercato del centro commerciale Milanofiori diper poi scagliarsi contro sei persone di cui tre - uomini di 28, 30 e 40 anni - rimaste ferite in maniera seria.Il giocatore spagnolo del Monza è stato subito trasportato all'in stato di coscienza. Colpiti in maniera più lieve un 80enne e due donne anziane. La dinamica del grave episodio è tuttora al vaglio degli inquirenti. Pare, tra l'altro, che l'aggressore sia stato immobilizzato da alcuni clienti presenti nel supermercato prima dell'intervento delle forze dell'ordine.