Il direttore generale della Triestina, l'ex difensore di Serie A Mauro Milanese, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della partita che tra poche ore vedrà in campo, al Nereo Rocco di Trieste, i biancorossi con la Juventus. Il dirigente friulano ha parlato del grande entusiasmo che scorre in città per la partita e su come l'assenza di CR7 non cambi la voglia di calcio che si respira attorno all'ambiente Triestina.



LE SUE PAROLE - "​​È tutto pronto per Triestina-Juve, questo grande evento per la città e la squadra. Abbiamo già venduto 15 mila biglietti, penso che raggiungeremo quota 20 mila anche se sappiamo che siamo davanti a una probabile goleada e questo è normale. ​L'assenza di Cristiano Ronaldo non pesa, perché Trieste ha fame di calcio e l'aspettativa di tornare in Serie B. ​Sarri? Anche in B, era uno dei pochi che faceva vedere schemi e identità di gioco ben precisi: doveva avere la chance di allenare in Serie A e lui l'ha colta al volo. Sono molto felice per lui perché vuol dire che lavoro e gavetta pagano"