CM - Milan allo scoperto per Vlahovic: contatto diretto con la Juventus

Milan-Vlahovic, primo contatto: Allegri spinge per il sì

Ilè pronto a inviare un segnale forte al mercato: Iglivuole consegnare a Massimilianoun attaccante di livello assoluto. Un colpo importante, non una semplice alternativa, che possa affiancare o alternarsi con Santi Gimenez.Come riportato da Calciomercato.com, il club rossonero si prepara a rivoluzionare l’attacco:tornerà alla Roma,non rinnoverà il contratto, mentre per il giovane Francescosi profila un prestito per garantirgli minuti e crescita. Serve dunque un centravanti di spessore ed esperienza.

Retegui alternativa concreta: contatto in sede

Secondo Calciomercato.com, giovedì scorso per sondare la disponibilità alla cessione di Dusan Vlahovic . Il serbo è il primo obiettivo della nuova dirigenza per rinforzare l’attacco. A Milanello, Vlahovic ritroverebbe proprio Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus, dove ha messo a segno 41 gol in 99 presenze.Dal punto di vista economico, l’operazione è tutt’altro che impossibile: il cartellino di Vlahovic pesa a bilancio per circa 20 milioni di euro, e con un’offerta da 30 milioni la Juventus potrebbe aprire alla cessione. Il vero nodo resta l’ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce circa 12 milioni: il Milan punta a un contratto quinquennale da 7, ma servirà l’ok del serbo.In parallelo, il Milan continua a monitorare anche la pista Mateo Retegui, seguito anche dalla Juventus. A metà della scorsa settimana, gli agenti del centravanti si sono recati nella sede rossonera per definire la cessione di Pellegrino al Boca Juniors, ma hanno discusso anche del futuro dell’attaccante dell'Atalanta, molto apprezzato sia da Tare che da Allegri. Il problema è il costo del cartellino: l’Atalanta chiede almeno 50 milioni, cifra considerata elevata ma non impossibile se dovessero arrivare cessioni importanti.