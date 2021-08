Alessandro Florenzi è molto vicino al Milan. Il terzino rientrato alla Roma dal prestito al Psg era stato accostato anche alla Juventus ma Allegri in quella posizione ha deciso di confermare De Sciglio insieme a Cuadrado e Danilo. Così la pista per il giocatore si è raffreddata giorno dopo giorno, e ad approfittarne è stato il Milan che ha già trovato l'accordo con l'entourage di Florenzi e sta perfezionando quello con la Roma su una base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di Champions. Retroscena: in passato la Juve ci aveva provato davvero per Florenzi. Erano gli anni di Antonio Conte, che stravedeva per il terzino che, all'epoca, non aveva intenzione di lasciare la capitale.