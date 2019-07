Daniele Rugani è il nuovo obiettivo di Paolo Maldini. Il difensore della Juventus è tra i profili in uscita dal club bianconero, senza fretta e senza necessità, ma che possono portare soldi utili per le casse della società torinese. L’ex Empoli è valutato 25 milioni di euro ed è perciò alla portata del Milan che, come riporta Tuttosport, ci sta pensando e preme per segnare il colpo, essendo il classe 1994 alle spalle di Chiellini, Bonucci e de Ligt nell'anno dell’Europeo 2020. Maldini vorrebbe un reparto composto da Rugani e Romagnoli, in attesa del reintegro di Caldara, per l'assalto alla Champions.