Nervi saltati e ora la difesa è in emergenza. Nel finale del derby contro l'Inter, il Milan si è visto sventolare in faccia due cartellini rossi: fuori Theo Hernandez e Calabria per rosso diretto. Ma non solo: anche Tomori con il giallo ricevuto essendo in diffida sarà squalificato per la prossima gara. E tutti e tre, dunque, salteranno la sfida contro la Juventus. Così, senza Kalulu out per infortunio e con Kjaer che rimane un punto interrogativo, al centro della difesa le uniche soluzioni sono Gabbia a Thiaw, con Caldara e qualche Primavera per la panchina. Sugli esterni ci sarà sicuramente di Florenzi, con Terracciano e Musah in ballottaggio.