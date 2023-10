Noahtorna in Italia. L'attaccante del Milan ha lasciato il ritiro della Svizzera e non giocherà il match contro la Bielorussia in programma il 15 ottobre a causa di un "lieve infortunio alla testa", come riportato dal sito della federazione calcistica elvetica. E' a rischio per la partita di domenica 22 ottobre contro la Juventus? Ancora non è dato sapere, ma nelle prossime ore si avranno indicazioni più chiare sull'infortunio e sulla sua presenza.