Theo Hernandez sarà squalificato per la gara contro la Juventus del prossimo 22 ottobre. Stando a quanto riferisce Tuttosport Stefano Pioli ha già in mente come sostituirlo. il favorito è Alessandro Florenzi, rimasto a Milanello per queste due settimane. C’è la possibilità che possa entrare anche Davide Bartesaghi che però è impegnato con la Nazionale Under 19.