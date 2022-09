Fuori dalla Francia per via di un infortunio, salterà le gare di Nations League contro Austria e Danimarca dopo il ko contro il Napoli, ma non solo.ha riportato uno stiramento del lungo adduttore destro che verrà rivalutato nuovamente tra una settimana così, come riporta La Gazzetta dello Sport, Theo salterà sicuramente la trasferta di Empoli, è in forte dubbio per la Champions League ed è a rischio per la Juve. Ma ha più chance di esserci, aggiornamenti arriveranno solo nei prossimi giorni.