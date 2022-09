Si prospetta un lungo stop per Alessandro, sottoposto a un intervento chirurgico in giornata dopo l'infortunio patito nel match contro il Sassuolo. Ecco il comunicato ufficiale del: "AC Milan comunica che Alessandro Florenzi, durante la partita con il Sassuolo, ha subito unal tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra che ha reso necessario un intervento chirurgico; l'operazione è stata eseguita questa mattina dal prof. Lasse Lempainen in Finlandia alla presenza del responsabile sanitario del Milan dott. Stefano Mazzoni. L'intervento è perfettamente riuscito e già domani Alessandro rientrerà in Italia per iniziare il percorso riabilitativo. I tempi di recupero per il ritorno alla piena attività sono stimati in cinque mesi".