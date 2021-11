Il difensore del, in scadenza di contratto nel 2022, è stato più volte accostato ai bianconeri e ha la stima di Allegri. Ma, come riporta il Corriere della Sera, il suo rinnovo con i rossoneri ora è più vicina: dopo un incontro tra Mino Raiola e i dirigenti del Milan, sono stati fatti passi avanti decisivi verso l'accordo, complice anche la volontà di Romagnoli di ridursi lo stipendio - da 5.5 a 3.5 milioni a stagione - per venire incontro alle esigenze del club rossonero, di cui è capitano. Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, dunque, sfumerebbe il possibile passaggio di Romagnoli alla Juventus.