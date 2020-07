1









Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan dopo una sola stagione in rossonero. Alti e bassi per l'attaccante portoghese in una stagione comunque complicata per tutta la squadra, ma il futuro dell'attaccante potrebbe essere ancora in Serie A. Secondo quanto riporta Il Giornale, infatti, Leao è stato proposto a vari club tra i quali c'è anche la Juventus. Gli agenti si stanno muovendo per trovargli una nuova sistemazione, così hanno parlato con Wolverhampton (dove c'è Raul Jimenez che piace alla Juve), Atletico Madrid e con i bianconeri. Al momento, però, sono tutte piste fredde.