Inizia malissimo la partita dela Marassi contro il Genoa: dopo appena quattro minuti, Stefano Pioli è stato costretto a sostituire Simon Kjaer, per un problema al ginocchio accusato dopo una scivolata. Come riportato da Dazn, il capitano della Danimarca è uscito in barella, con il ghiaccio sul ginocchio: da capire l'entità del problema. I rossoneri hanno comunque reagito bene, portandosi in vantaggio al 10' con Zlatan Ibrahimovic, in gol su punizione.