Si registra oggi un caso di positività al Covid-19 nella nostra Serie A. Si tratta del difensore del Milan Leo Duarte, che è risultato positivo al coronavirus alla vigilia del preliminare di Europa League contro il Bodo Glimt di domani sera. Il resto dei compagni è risultato invece negativo, ma è stata fatta una seconda ondata di tamponi i cui risultati saranno noti in serata o al massimo domani mattina. La partita dei rossoneri contro la squadra norvegese si disputerà domani alle 20.30 a San Siro. Un'altra defezione in difesa per Pioli, che già deve fare a meno degli acciaccati Romagnoli e Musacchio.