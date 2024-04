Dopo i posticipi della 33ª giornata di campionato, Roma-Bologna e il derby tra Milan-Inter, la Lega Serie A ha diramato un comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo. In tre salteranno Juventus-Milan:"Calabria per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria. Theo Hernandez per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (undicesima sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo. Dumfries per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo".Fermati per un turno, e dunque indisponibili nella 34esima giornata, anche Candreva della Salernitana, Laurienté del Sassuolo, Linetty del Torino, Llorente e Paredes della Roma, Luvumbo del Cagliari e Tomori del Milan, che si aggiunge a Calabria e Theo nella lista degli indisponibili.