Il Milan ha chiuso il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea. Ora è anche ufficiale, ecco il comunicato:



"AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori dal Chelsea FC. Il difensore inglese, dopo aver totalizzato 22 presenze e 1 gol nella stagione appena conclusa, continuerà a vestire la maglia rossonera fino al 30 giugno 2025".



I DETTAGLI - Come vi abbiamo raccontato, la dirigenza rossonera ha raggiunto l'accordo definitivo per la conferma dell'inglese di origine canadese per la cifra di 27 milioni di euro a titolo definitivo a cui si aggiungono al milione già corrisposto per i sei mesi di prestito.