Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato l'arrivo di Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999 proveniente dal Lille, che ha firmato un contratto quinquennale con il club rossonero. Costo: 30 milioni di euro e 2 di ingaggio a stagione per il ragazzo.



Fino a qui tutto bene. Poi, il caos con lo Sporting Lisbona. Il club portoghese, infatti, ha scritto una nota ufficiale contro il neo acquisto rossonero: “In merito al trasferimento dal Lille al Milan di Rafael Leao, vogliamo chiarire che continuiamo a ritenere che il giocatore non avesse all'epoca dei fatti motivi validi per risolvere il contratto che lo legava al nostro club; che continueremo a lottare per far valere le sue ragioni nelle sedi competenti e che, presso la Fifa, chiederà al Lille il risarcimento per i diritti economici del giocatore, illecitamente sottratti, e il cui valore è stato annunciato dal trasferimento avvenuto oggi; che farà di tutto affinché chi ha infranto le regole venga punito, come impongono le leggi del gioco e i princìpi etici che dovrebbero esserci nei rapporti tra club”.