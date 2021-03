Il Milan e Stefano Pioli dovranno fare a meno di una pedina importante per i prossimi due turni di Serie A. Come da comunicato della Lega Serie A, infatti, Ante Rebic è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo: "Squalifica per due giornate effettive di gara. Rebic Ante per avere, al 47' del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose". L'attaccante era stato espulso durante l'ultima partita dei rossoneri contro il Napoli; partita vinta dai partenopei con il risultato di 1 a 0.