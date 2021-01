Il trasferimento c'era, il transfer non ancora. Mancava infatti l'ultimo ok da parte della Federcalcio del Qatar, ultimo campionato nel quale ha militato Mario Mandzukic (nell'Al-Duhail). Almeno fino a oggi pomeriggio. Come riporta Calciomercato.com, il fatidico transfer dal Qatar è arrivato e quindi mister Pioli potrà avere a disposizione l'attaccante croato ex Juve già dalla prima partita del Milan, sabato alle 18 contro l'Atalanta. Il 9 maggio invece, nelle ultime battute del campionato, sarà prevista la sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium.