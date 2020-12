Tanto si è parlato nell'ultimo mese sull'effettiva natura della proprietà del Milan, sui dubbi tra Elliott e la Blue Skye dei napoletani Cerchione e D'Avanzo. Alla fine è giunta l'ufficialità, direttamente dall'ultimo aggiornamento del ​Registro dei titolari effettivi del Lussemburgo: la società Project Redblack, che possiede la squadra rossonera, appartiene al fondo americano per il 95,73%. Non più quindi per il 49,99% come risultava dalle precedenti analisi. Cosa è successo nel frattempo? Elliott ha esercitato l'opzione per l'acquisizione di 5489 azioni del Milan che precedentemente erano in mano a Blue Skye.