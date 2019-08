Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Udinese di domani: Donnarumma A., Donnarumma G., Soncin; Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli; Bennacer, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetà; Borini, Castillejo, Leao, Piatek, André Silva, Suso. Fuori, quindi, Pepe Reina, Lucas Biglia e ancora una volta Mattia Caldara, l'ex Juve che dal momento del trasferimento in rossonero non ha mai ritrovato la condizione giusta, ma solo tanti infortuni.