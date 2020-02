Un'assenza per il Milan. Lucas Biglia, centrocampista argentino, salterà la sfida contro la Juventus di domani sera e starà fuori per più di qualche giorno: per lui una distorsione al ginocchio, da valutare giorno dopo giorno, così come la durata dello stop che rischia di essere lungo.



Come si legge nel comunicato ufficiale sul sito del Milan: "La lista dei convocati per Milan-Juventus verrà diramata nella mattinata di domani: non sarà disponibile Lucas Biglia, che ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale".