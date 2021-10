Altro contagio dain casa. Si tratta di, che si aggiunge arisultato positivo al tampone dopo essere rientrato dal ritiro della Nazionale francese, dove si è infettato anche lo juventino Adrien. Il rossonero sta bene, come ha annunciato personalmente attraverso un tweet: "Sono isolato in casa dopo essere risultato positivo al coronavirus" scrive lo spagnolo sul suo profilo social. "Per fortuna sto bene, grazie per i vostri messaggi. Adesso tocca a me sostenere la squadra da qui per qualche giorno". La notizia è stata poi confermata dal club rossonero, ​che in una nota ufficiale ha assicurato che "tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo".