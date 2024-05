In attesa che la Juventus definisca tutti i dettagli per l'ingaggio di Thiago Motta, ilha scelto il nuovo. Si tratta di Paulo, che dovrebbe firmare al rientro dall'impegno amichevole in Australia contro la Roma, in programma il 31 maggio; l'annuncio ufficiale, invece, è previsto all'inizio della prossima settimana, stando a quanto riferito da Calciomercato.com. Il portoghese sarà blindato con un contratto triennale a 3 milioni di euro più bonus, una cifra più bassa di quella che gli aveva proposto il Marsiglia che però ha scelto di rifiutare per dire sì ai rossoneri.