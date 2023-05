Domenica sera andrà in scena il big match tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium. Pioli come previsto dovrà fare a meno di tre giocatori, Dest, Ibrahimovic e Bennacer. Qualche dubbio per i rossoneri, a partire dalla fascia destra, dove Messias e Saelemaekers si contendono una maglia. Di seguito la probabile formazione del Milan.: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Krunic; Messia, Brahim Diaz, Leao; Giroud.