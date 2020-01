Un anno e mezzo dopo Luigi Milani torna alla Juventus. Per sette anni, dal 2011 al 2018, ha svolto il ruolo di responsabile dell'Attività di Base fino all'Under 13, poi ha lasciato il club per ritrovarlo oggi. Milani è il nuovo responsabile del Settore Giovanile Under 13-7, come conferma anche il sito ufficiale della Juventus.