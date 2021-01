Novanta minuti di caos. Così esordisce la Moviola de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea la confusione dell'arbitro Maresca nella sfida di San Siro tra Milan e Torino: "Rigori dati al monitor, rigori cancellati dal Var, cartellini in libertà. La direzione a San Siro dell’arbitro Maresca, in collaborazione col Var Guida (i due erano stati protagonisti di una direzione infelice in Roma-Sassuolo per la quale erano stati fermati), non convince". Si parte con falli non fischiati e si arriva all'episodio clou, il rigore prima concesso e poi tolto ai granata: "Al 5’ della ripresa Verdi e Tonali giù nell’area di Donnarumma. Per Maresca è rigore per i granata, ma è ancora review con Guida che lo rimanda a lungo al monitor. Nelle immagini Tonali interviene sulla corsa dell’avversario e lo tocca sulla schiena, ma è lui a essere colpito da Verdi e così il rigore viene cancellato con una decisione al limite".