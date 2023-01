A Sky Sport, Sandroha parlato così della lotta scudetto: "Sapevamo già dallo scorso anno che giocare qui è difficile. Gli ultimi minuti, dopo il 2-1 è stata ancora più complicata, con la Salernitana spinta da un pubblico bellissimo. Siamo una squadra forte, siamo stati quasi perfetti ma potevamo fare uno o due gol in più. Siamo felici per questi tre punti ed era importante e fondamentale vincere questa partita. Sappiamo cosa abbiamo fatto lo scorso anno, difenderemo lo scudetto fino all'ultima goccia di sudore, tutti insieme, giocatori, staff e tifosi. Qui ho segnato il mio primo gol tra i professionisti con la maglia del Brescia, è stato bello segnare anche con il Milan in questo stadio".