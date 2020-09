Sandro Tonali è prossimo a vestire la maglia del Milan. La dirigenza rossonera ha definito i termini dell’operazione con il Brescia (10 milioni per il prestito, 15 per il diritto di riscatto, ulteriori 10 di bonus e il 10% su una futura rivendita), manca solo da mettere tutto nero su bianco per rendere ufficiale il trasferimento. Come riporta Calciomercato.com, il classe 2000 potrebbe arrivare a Milano tra venerdì e sabato per svolgere le visite mediche. Beffata l’Inter che negli ultimi giorni ha mollato la presa, in passato era stato accostato anche alla Juventus.