Intervistato dal Corriere della Sera alla vigilia del derby contro l'Inter, il centrocampista delSandroha parlato anche degli obiettivi a lungo termine dei rossoneri e della. Le sue parole: "Scudetto? Il campionato è lunghissimo. Ma ognuno di noi è convinto di poter vincere quest'anno, perché siamo partiti forte. Lo abbiamo dimostrato, ora vogliamo restare lassù". Il Milan affronterà domani una pretendente, un'altra, il Napoli, secondo Tonali "aveva già dimostrato molto l'anno scorso, anche se poi ha fallito l'accesso in Champions". E la Juventus? Tonali non nasconde un certa sorpresa per la posizione in classifica dei bianconeri, ma avvisa: "