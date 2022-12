Intervenuto ai microfoni di DAZN dal ritiro dela Dubai, Fikayoha fatto un accenno ai migliori difensori della Serie A, citando anche due giocatori della. Ecco le sue parole: "Ti direi Kim del Napoli, Skriniar,... Ce ne sono tanti. E vedendoli, voglio sempre migliorare. So che non ho iniziato la stagione come volevo, ma le cose nel calcio sono così. Voglio vincere ancora e migliorare dove posso".