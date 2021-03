In un'intervista a SportWeek, il terzino del Milan Theo Hernandez ha parlato anche della corsa scudetto: "Ci siamo noi, l'Inter, la Roma e la Juve. E due anni fa c'erano solo i bianconeri. Oggi è lì anche il Milan, e combatterà fino alla fine. Penso che la Juve sia la squadra più forte, ma è ancora tutto aperto: già altre volte è capitato di vedere squadre staccare le inseguitrici e poi rimanere senza nulla. Scudetto, qualificazione in Champions o Europa League? Non voglio scegliere, prendo tutto".