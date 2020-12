Theo Hernandez si racconta. Il terzino del Milan, intervistato da Onda Cero a El Transistor, dichiara: "Scudetto? Da molti anni il Milan non faceva così bene, io credo che possiamo portar via lo scudetto alla Juve".



MOMENTO - "Sono nel miglior momento della mia carriera, almeno credo. Al Milan mi trovo molto bene e sto giocando su ottimi livelli".



FUTURO - "Se potessi, resterei al Milan per sempre, a vita. Non ho in mente un ritorno al Real Madrid, la vedo così".



IBRAHIMOVIC - "Ibra è un giocatore incredibile. Ci aiuta e ci consiglia molto bene, è fondamentale".