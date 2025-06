Milan, Theo Hernandez ai saluti: idea Cambiaso, la posizione della Juventus

Getty Images

Ilè pronto a dire addio a, che dopo essere stato accostato anche allaè a un passo dall'Al-Hilal dell'ex Inter Simone Inzaghi. La trattativa per la cessione dell'esterno francese è ormai alle fasi conclusive. Il giocatore, inizialmente restio a lasciare l’Europa, ha aperto alla possibilità del trasferimento dopo un confronto diretto con il club saudita e ha trovato l’intesa per un contratto faraonico: si parla di un ingaggio da 20 milioni di euro netti a stagione, tra parte fissa e bonus legati a rendimento e risultati.

Milan-Cambiaso: l'idea della Juventus

Sul fronte societario, Milan e Al-Hilal stanno definendo gli ultimi dettagli per chiudere un’operazione che porterà nelle casse del club rossonero circa 25 milioni di euro, più una serie di bonus che potrebbero far lievitare ulteriormente il valore complessivo dell'affare. La chiusura ufficiale è attesa a breve, salvo sorprese dell’ultimo minuto, con il giocatore che si prepara a salutare Milano per intraprendere una nuova avventura nel ricco campionato saudita.I rossoneri, intanto, sono già al lavoro per individuare il possibile sostituto, con una lista sulla quale spicca anche il nome di: è lui il preferito di Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus. La quale però, dopo aver temuto le sirene del Manchester City a gennaio, non sembra più intenzionata a privarsene, considerando l'azzurro tra i "big" da cui ripartire nel nuovo corso targato Igor Tudor.