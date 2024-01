Filipposi presenta come nuovo giocatore del Milan. Contro l'Atalanta in Coppa Italia è arrivato l'esordio in rossonero, oggi l'esterno arrivato dall'Hellas Verona ha parlato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni."Cambia tanto da Verona a qui, lo si respira da ogni cosa, ogni persona. Dalla sede alla sala dei trofei. Non devo direi io la grandezza della squadra. Le emozioni i primi giorni sono state positive, sono stato accolto in maniera incredibile da giocatori e staff. Poi quando vado in campo dimentico tutto per fare il massimo e aiutare".