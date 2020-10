1









Come è noto, la Juventus è sempre molto attenta alle occasioni che possono arrivare dal mercato dei calciatori. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Milan starebbe incontrando diverse difficoltà nella trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. La società rossonera spinge per blindare il portierone con un'offerta di 6 milioni di euro a stagione, più ricchi bonus legati al percorso nelle coppe europee. Il giocatore, insieme al suo procuratore Mino Raiola, però, temporeggiano e non hanno ancora dato il benestare alla firma dell'accordo. Il contratto di Donnarumma scadrà nel 2021 e, in tutto questo, la Juventus osserva attentamente alla finestra l'evolversi della situazione