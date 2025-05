Milan, subito una grande cessione per Allegri

Getty Images

Reijnders al Milan? Le ultime

Il primo giorno di Massimiliano Allegri nella seconda esperienza al Milan parte con una notizia che non farà piacere al tecnico livornese. Ovvero quella che riguarda Tijjani Reijnders, sempre più vicino al Manchester City.Il Manchester City ha fatto una prima offerta attorno ai 60 milioni di euro, distante ma non troppo dalle richieste del Milan. Le trattative, scrive calciomercato.com comunque proseguono, Guardiola e il City spingono per avere Reijnders negli Stati Uniti al Mondiale per Club e cresce la fiducia degli inglesi di poter arrivare in tempi brevi a un accordo. La seconda offerta migliorata è attesa nelle prossime ore, può essere quella giusta per convincere il Milan.

Sarebbe ovviamente una cessione pesante per il Milan e non sarà facile per Allegri eventualmente sostituire l'olandese, tra i migliori della scorsa stagione.