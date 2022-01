1









Il Milan starebbe pensando di riportare a casa Pierre-Emerick Aubameyang, cresciuto nel settore giovanile rossonero senza però mai riuscire a esordire in prima squadra. Secondo il Daily Star il club avrebbe fatto un pensierino all'attaccante dell'Arsenal, accostato anche alla Juventus prima dell'accelerata dei bianconeri nella trattativa Vlahovic. Il gabonese è in rotta con l'Arsenal e con il tecnico Arteta, con i Gunners che vorrebbero cederlo già a gennaio. Il problema, lato Milan, consiste nell'ingaggio: secondo il tabloid inglese, Aubameyang percepisce circa 420 mila euro a settimana e per andare via da Londra ne chiederebbe circa 290 mila. Una cifra giudicata fuori mercato dal Milan: Aubameyang ha 32 anni e il progetto attualmente è quello di puntare sui giovani senza offerte extra budget.