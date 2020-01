Accostato nelle ultime ore al Milan, Daniele Rugani non interessa al club rossonero. Questo, quanto constatato da calciomercato.com. Per il difensore, infatti, si può trattare: il centrale sembrava essere un obiettivo proprio dei rossoneri che cercano un giocatore in quel ruolo e dallo stesso Arsenal, che già ci aveva provato in passato. Può riaprirsi la pista Zenit che si era raffreddata nei mesi scorsi dopo un interesse in estate; è ormai tramontata la soluzione Roma che l'aveva trattato in estate ma alla fine ha virato su Smalling.