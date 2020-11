Zlatan Ibrahimovic ha rassicurato tutti, tempo una o due settimane e il suo infortunio sarà già acqua passata. Nel frattempo, molti rumors hanno proiettato lo scenario in cui il Milan si riversasse nel mercato degli svincolati per ovviare all’assenza del campione svedese, pur avendo in rosa diversi giocatori adatti al ruolo (Rebic, Leao, anche se in fortunato, e il giovane Colombo). Era circolato anche il nome di Mario Mandzukic, ex Juventus già accostato in estate a diversi club di Serie A: stando a quanto riporta Calciomercato.com, il club rossonero non avrebbe intenzione di sostituire la momentanea assenza di Ibra con uno svincolato.