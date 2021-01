Mario Mandzukic è al centro di una trattativa di mercato con il Milan, dove andrebbe a ingrossare una batteria di attaccanti che già prevede un esperto pezzo da novanta come Ibrahimovic. Il 34enne croato ha militato nella Juventus dal 2015 al 2019 ed è attualmente svincolato dopo l'esperienza in Qatar nell'Al-Duhail. Ma quali sono stati gli ultimi stipendi di Mandzukic? Come riporta Calciomercato.com alla Juve prendeva 6 milioni di euro a stagione, addirittura 8 all'Al-Duhail. Alcuni tifosi juventini lo rivorrebbero invece come "quarta punta".