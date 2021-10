'El Clasico del Coste Cero'. L'apertura dell'edizione odierna di As svela comesiano pronte a darsi battaglia per due giocatori in scadenza:Il difensore tedesco non sta rinnovando il proprio contratto con il Chelsea e fa gola (piaceva anche alla Juve), ma la stampa spagnola si concentra soprattutto sulle attenzioni rivolte dai due club al centrocampista ivoriano. Il rinnovo di Kessie con il Milan non arriva, così Barça e Real monitorano, pronte ad affondare il colpo in inverno in caso di definitiva fumata nera. Anche Kessie è entrato nel mirino bianconero, senza però sviluppi concreti nelle ultime settimane, il preferito resta sempre Tchouameni.