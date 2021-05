La drastica presa di posizione sul caso Donnarumma suggerisce, secondo il Corriere dello Sport, un piano di azione chiaro del Milan: tagliare le trattative con l’agente Mino Raiola, che ha sempre sparato alto per il rinnovo del portiere rossonero. Per questo, dopo un finale di stagione passato in panchina, anche Alessio Romagnoli è in bilico. Il difensore è stato accostato alla Juventus nell’ambito di un possibile scambio con Bernardeschi. L’unica eccezione rimane Ibrahimovic, che comunque costa 7 milioni di euro.