Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'eliminazione deldall'Europa League per mano della Roma potrebbe aver sancito la fine definitiva dell'esperienza di Stefanosulla panchina rossonera. Un'eventuale vittoria nel derby di lunedì contro l'Inter potrebbe non bastare al tecnico, che ha fallito anche l'ultimo obiettivo stagionale e ora non è più in corsa per nessun trofeo. Una situazione, questa, che a cascata potrebbe avere ripercussioni anche sulla, nel caso in cui decidesse di salutare Massimilianoe virare su un altro tecnico.