Milan, squalificato Maignan: 'espressione irriguardosa verso l'arbitro'

Getty Images

Perché è stato squalificato Maignan

Oltre il danno, la beffa. Altra tegola per il, che dopo essere uscito con le ossa rotte dalla sfida casalinga contro la Lazio deve fare i conti con la squalifica del suo portiere.Al termine della gara, infatti,ha proseguito anche nel tunnel degli spogliatoi con le proteste nei confronti del direttore di gara, che negli ultimissimi istanti di partita ha concesso un rigore ai biancocelesti per un contatto in area tra lo stesso francese e Gustav Isaksen (rivisto al Var), oltre ad aver espulso Strahinja Pavlovic sul risultato di 1-1.

Quali partite salta Maignan

Evidentemente Maignan è andato oltre i termini del consentito, tanto da rimediare, come da comunicato del Giudice sportivo, una giornata di squalifica e una ammenda da, "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa".L'estremo difensore, di conseguenza, salterà la prossima sfida di campionato che vedrà il Milan affrontare il Lecce in trasferta al Via del Mare sabato 8 marzo dalle 18.00. Questa sarà solo la seconda partita stagionale che salterà l'ex Lille, che finora aveva dovuto dare forfait soltanto in Coppa Italia contro il Sassuolo a causa di un problema fisico.