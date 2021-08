Nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi grande spazio dedicato al mercato. La Gazzetta dello Sport apre con "Lukaku verso l'addio" parlando di un forte interesse da parte del Chelsea. In taglio alto c'è spazio per la Juve tra uscite ed entrate con Demiral e Kaio Jorge ma soprattutto: "". Il Corriere dello Sport anticipa il Trofeo Gamper contro il Barcellona, e in taglio centrale scrive: ". Kaio Jorge subito da Allegri". Tuttosport invece apre con Luna Rossa, spazio alla Juve in tagli basso: "".