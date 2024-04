Marcoha parlato a Dazn dopo la gara contro la Juventus."Saperlo all'ultimo di giocare è difficile. Il mio lavoro è questo, mi è capitato spesso, sono preparato a questo. Sono contento della prestazione, giocavamo contro una squadra che fino a qualche mese fa si giocava lo Scudetto, avevamo parecchie assenze ma abbiamo avuto mentalità. Abbiamo difeso bene nonostante le assenze, siamo contenti. Era importante non perderla, siamo stati maturi"."Non ho fatto grandi interventi ma la parata sulla punizione su Vlahovic poteva ingannare, quella è la posizione di un destro, ho fatto un mezzo passo e cosi avevo l'opportunità di coprire la mia parte. Ho anticipato un pochino. Una parata che ho visto partire quindi non complicatissima"."Stiamo facendo un buon campionato, abbiamo la stessa linea di quando abbiamo vinto lo Scudetto. Delusione per Coppa Italia ed Europa League ma in campionato abbiamo fatto bene, abbiamo avuto tanti infortuni soprattutto da ottobre a dicembre, ne siamo usciti, abbiamo perso solo a Monza e il derby l'altra sera. Come dicevo prima la delusione in Europa è stata grande ma si va avanti, ora abbiamo l'obiettivo d blindare il secondo posto".